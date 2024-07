Gwiezdne Wojny: Akolita nie psuje kanonu. Oto dowody

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Jeszcze przed premierą Gwiezdne Wojny: Akolita spotkał się z krytyką ze strony części fanów. Ta z odcinka na odcinek stawała się coraz większa, a produkcji Leslye Headland zarzucano wprowadzanie zmian względem ustanowionego kanonu. Fanom nie podobało się wiele decyzji podjętych przez showrunnerkę. Screen Rant wskazuje jednak, że do żadnego złamania kanonu nie doszło.

Osha i Mae nie rujnują dziedzictwa Anakina Skywalkera

Jednym z głównych zarzutów było to, że stworzenie obu tych postaci za pomocą Mocy przez wiedźmy z Brendok sprawiało, że rola Anakina Skywalkera w Gwiezdnej Sadze przestała być tak wyjątkowa. Jednak ich pojawienie się ani sposób stworzenia w żaden sposób nie przeczy temu, że to Anakin jest Wybrańcem. Nie zmienia to faktu, że to on przywrócił balans w Mocy w Powrocie Jedi. Warto też wspomnieć i podkreślić różnicę, ponieważ Mae i Osha zostały stworzone w wyniku eksperymentu, przy którym wspomagano się Mocą i wergencją Mocy, a Anakin Skywalker jako Wybraniec powstał z samej woli Mocy

Qimir nie jest Sithem

Wiele osób twierdziło, że pojawienie się kogoś takiego, jak Qimir przeczyło temu, że Jedi w trakcie Trylogii Prequeli nie wiedzieli o istnieniu Sithów od stuleci. Serial na każdym kroku dawał wskazówki odnośnie tego, że Qimir w rzeczywistości nie jest Sithem, a jedynie uzurpatorem takowego tytułu. Pojawienie się Dartha Plageuisa zdaje się to potwierdzać.

Samo pojawienie się tej postaci, o której pierwsze wspomnienie padło w Zemście Sithów, gdy Palpatine opowiadał Anakinowi historię swojego mistrza, wskazuje na to, że Leslye Headland czerpie z kanonu i go szanuje. Już teraz po sieci krążą teorie, że to, w jaki sposób narodziły się Osha i Mae może pomóc Plageuisowi w poznaniu sekretu na tworzenie życia, o którym mówił Palpatine. Bardzo możliwe, że po wydarzeniach z finałowego odcinka, prawdziwy Sith jeszcze bardziej zainteresuje się losem Qimira i Oshy.

Z kolei wątek mistrzyni Vernestry wskazuje, że Jedi mogli nie wiedzieć o pojawieniu się Sithów, nawet jeśli Qimir nim w pełni nie jest, ponieważ było to skrzętnie ukrywane przez osoby, które mogły to podejrzewać, ale nawet one w pełni tego nie wiedziały - Vernestra wie tylko o tym, że jej były Padawan zszedł na ścieżkę zła, ale do prawdziwego Sitha mu wiele brakuje. Mistrzyni kłamała i zwodziła za nos, jednocześnie obwiniając Sola o to, co się stało. Wpadła na pomysł, żeby był kozłem ofiarnym całej tej sytuacji. Pojawienie się mistrza Yody sugeruje, że była to szerzej zakrojona akcja, która miała na celu ukryć niekompetencje Jedi. Na dodatek nikt, kto był obecny, gdy Qimir wypowiedział samą nazwę "Sith" nie przeżył (poza bliźniaczkami), aby móc o tym opowiedzieć komukolwiek innemu.

Wiele osób zakładało też, że pojawienie się motywu muzycznego kojarzonego z Kylo Renem może sugerować, że Qimir będzie mieć coś wspólnego z tą grupą lub jej powstaniem. W rzeczywistości mogło to być jednak symboliczne pokazanie, że podobnie do Bena Solo on również zaczynał jako Padawan po Jasnej Stronie Mocy, który ostatecznie zszedł na ścieżkę zła.

Wiek Ki-Adi-Mundiego

Jednym z zaskakujących występów było pojawienie się Ki-Adi-Mundiego, który według fanów nie powinien się jeszcze urodzić. Leslye Headland w tym miejscu również nie podważyła kanonu. O ile przesłanki o jego prawdziwym wieku pojawiły się w kilku miejscach (w grze karcianej z 2013 roku oraz encyklopedii na płycie z 1999 roku, która zbierała ciekawostki i informacje na temat Mrocznego widma), to żadne z nich nie jest uznawane obecnie za kanoniczne. Z tego powodu trudno ów kanon złamać.