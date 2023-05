Gwiezdne Wojny: Andor - Genevieve O'Reilly wskazuje na największą zmianę w stosunku do 1. sezonu

materiały prasowe

Gwiezdne Wojny: Andor jest jednym z najlepiej ocenianych seriali w uniwersum Gwiezdnych Wojen i wielu widzów i krytyków nie ma wątpliwości, że to najwyższa serialowa jakość. Z niecierpliwością oczekiwany jest zatem 2. sezon, a wcześniej zapowiadano, że nowa odsłona będzie zawierać czteroletni przeskok czasowy, podczas gdy pierwszy sezon rozgrywa się na przestrzeni roku.

W wywiadzie dla Playlist, gwiazda serialu, Genevieve O'Reilly, czyli serialowa Mon Mothma, opowiedziała właśnie o tej największej zmianie w nadchodzącym drugim sezonie. Okazuje się, że twórcy mieli przewidzianych więcej wątków, na wypadek gdyby serial miał otrzymać większą liczbę sezonów. Ostatecznie jednak zdecydowano się na zamknięcie historii w dwóch sezonach, a drugi nazywany jest przez ekipę "juggernautem". Dodała, że świetnie brało się udział w kręceniu sezonu, w którym co trzy odcinki mamy przeskok o rok.

Myślę, że to jest ekscytujące, że co trzy odcinki mamy przeskok o rok, bo napędza to narrację w wyjątkowy sposób i głęboko przekonujący. Ciekawie było być częścią poprzedniego i obecnego sezonu i zobaczyć różnicę. W opowiadaniu historii, jak i strukturze tego, jak opowiadasz fabułę.

materiały promocyjne

Przypomnijmy, że finał 2. sezonu bezpośrednio wprowadza do wydarzeń z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Data premiery nowej odsłony serialu nie jest na razie znana.