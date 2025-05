Pierwsze reakcje na Lilo i Stich. Najlepszy aktorski remake Disneya?

fot. materiały prasowe

Reklama

Z aktorskimi remake'ami Disneya bywało różnie. Chociaż przykładowo Kopciuszek zdobył serca widowni, znaczna część filmów już niekoniecznie. Pokazuje to m.in. porażka Śnieżki, na którą składają się liczne kontrowersje, rzekomo napięta atmosfera za kulisami oraz kiepskie wyniki w box office. Wydaje się, że sytuację w studiu Myszki Miki może uratować fandom Lilo i Sticha, który konsekwentnie rósł od 2002 roku. Czy uda się go przyciągnąć do kina? Bazując na pierwszych reakcjach, zdecydowanie warto ich do tego zmotywować.

fot. materiały prasowe

Lilo i Stich - pierwsze reakcje

Czy nadchodzący Lilo i Stitch zaprezentują się w najlepszym remake'u Disneya od lat? Wiele osób tak twierdzi, zaznaczając, że "disneyowska magia" wylewa się na wielki ekran. Niektórzy byli wręcz zaskoczeni tak pozytywnymi wrażeniami. Przykładowo Wendy Lee Szany (The Movie Couple) zagwarantowała, że film jest nostalgiczną przygodą pełną śmiechu i rozczulających momentów. To urocza historia o przyjaźni i radzeniu sobie ze stratą. Jednocześnie produkcja łączy znane z oryginału elementy z pewnym powiewem świeżości.

ROZWIŃ ▼

Na ekranie mają działać zarówno sceny między głównymi bohaterami, jak i relacja Lilo (Maia Kealoha) z Nani - z czym zgadza się m.in. dziennikarka Laura Sirkul. Sama dziewczynka podobno radzi sobie rewelacyjnie na ekranie. Anthony Gagliardi (The Movie Podcast) nazwał ją "wschodzącą gwiazdą". Jeśli jeszcze kogoś z Was nie przekonał Stich w wersji CGI, krytycy gwarantują, że jest dobrze!

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Dodatkowo, Carla Renata (The Curvy Critic), podobnie jak paru innych krytyków, doceniła muzykę filmu oraz wątek tradycji i kultury hawajskiej. Jako osoba, która wychowywała się na Hawajach, przyznała, że ta produkcja przywróciła jej wspomnienia z dzieciństwa.

ROZWIŃ ▼

Film zadebiutuje 25 maja w kinach.

Zobacz także: Ukochany duet powróci do kin! Disney nie próżnuje z promocją Lilo i Stitcha