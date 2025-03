fot. Dimension Films // Woods Entertainment

Nadchodząca nowa część Krzyku intryguje fanów, ponieważ do swoich ról powrócą nie tylko aktorki takie, jak Neve Campbell czy Courteney Cox, ale również ci aktorzy, których postacie zginęły w poprzednich odsłonach. W nowym filmie zobaczymy m.in. Scotta Foleya (Roman Bridger) czy Davida Arquette (Dewey Riley).

Matthew Lillard obawia się swojego powrotu do roli w Krzyku 7

Ponadto do obsady dołączył również Matthew Lillard, który grał Stuarta "Stu" Machera w pierwszej części. Jego postać również zginęła w tym filmie. Ostatnio aktor wziął udział w Hartford’s 90s Con w Connecticut Convention Center, który moderował serwis People. Opowiedział o swoim strachu przed zrujnowaniem spuścizny tej serii slasherów po swoim powrocie do roli w Krzyku 7.

Oczywiście nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Ale jestem bardzo podekscytowany i trochę przerażony powrotem, ponieważ wszystko, co mogę zrobić, to naprawdę zepsuć spuściznę, którą mamy. Mogę naprawdę być do bani, więc tego się boję. Boję się, że wrócę i w pewien sposób dam w kość czemuś, czego nigdy nie mogłem tykać i byłoby w porządku. Mam nadzieję, że nie spieprzę tego wszystkim.

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób postaci, które zginęły, zostaną przywrócone do historii. Te informacje są trzymane w tajemnicy.

fot. materiały prasowe

Krzyk 7 – co wiadomo?

Według nieoficjalnych informacji, Krzyk 7 ma rozpocząć nową trylogię i zawierać duży przeskok w czasie względem poprzedniej części. Film ma skupić się na postaci Sidney Prescott, którą zagra Neve Campbell. Reżyserem produkcji jest Kevin Williamson, który pisał scenariusz do oryginalnego filmu z 1996 roku.

Do swoich ról powracają również Mason Gooding i Jasmin Savoy Brown. Do obsady dołączyli ponadto Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner, Anna Camp, Joel McHale i Mark Consuelos. Z kolei w nowej odsłonie nie zobaczymy Melissy Barrery i Jenny Ortegi.

Premiera kinowa Krzyku 7 jest zaplanowana na 27 lutego 2026 roku.