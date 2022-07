Gwiezdne Wojny: Andor - historia rozgrywa się na przestrzeni 5 lat. Jak podzielono to na sezony?

fot. materiały prasowe

Gwiezdne Wojny: Andor ma dość ciekawą strukturę i epicką wizję, która odróżnia ten serial od takich tytułów jak The Mandalorian, Księga Boby Fetta oraz Obi-Wan Kenobi. Z góry zaplanowano dwa sezony, których historia rozgrywa się na przestrzeni 5 lat (tyle dzieli wydarzenia serialu od filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie). Ostatnia scena 2. sezonu ma od razu wprowadzać widza do początku Łotra 1 i tak zazębić opowieści.

Gwiezdne Wojny: Andor - szczegóły

Pierwszy rok historii zostanie opowiedziany w pierwszym sezonie serialu, który już został nakręcony. Liczy on 12 odcinków i jego premiera odbędzie się w sierpniu 2022 roku. Według Gilroya, który zdradził to w rozmowie z Empire, pozostałe 4 lata to historia zostanie opowiedziana w 12-odcinkowym 2. sezonie. Tak to omawia w szczegółach.

- Skala serialu jest ogromna. Reżyserzy pracują w blokach liczących trzy odcinki, więc w pierwszym sezonie mieliśmy cztery bloki po trzy odcinki. Spojrzeliśmy na terminarz 2. sezonu i powiedzieliśmy: gdy wrócimy na plan, możemy wykorzystać jeden blok na opowiedzenie historii jednego roku w fabule. Z każdym blokiem będziemy o rok bliżej. Z perspektywy budowy narracji, to naprawdę jest ekscytujące pracować nad czymś, gdy masz piątek, sobotę, niedzielę, a potem przeskakujesz o rok.

Gwiezdne Wojny: Andor - zdjęcia

Empire opublikowało nowe zdjęcie, które widnieje na początku galerii.

Gwiezdne Wojny: Andor

Diego Luna dodaje, że Łotr 1 był bardziej historią o określonym wydarzeniu, a nie postaciach.To niesamowite, gdy możemy rozpocząć serial, w którym nie chodzi o to, w jakim miejscu skończyły, ale o tym, jak do tego dojdziemy.

Gwiezdne wojny: Andor - premiera 31 sierpnia 2022 roku w Disney+.