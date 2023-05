Gwiezdne Wojny - Cad Bane powróci? Jest sugestia

fot. materiały prasowe

Cad Bane to złoczyńca znany z animacji Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów, który jest Durosem, pochodzącym z planety Duro. Pojawił się również w aktorskim serialu Księga Boby Fetta od Disney+, gdzie stoczył pojedynek w westernowym stylu z tytułowym bohaterem. Przegrał i wiele wskazywało na to, że został uśmiercony.

Od tego czasu fani mieli wątpliwości czy Bane, w którego wcielił się Corey Burton, aby na pewno zginął. Pewną sugestię, że tak się nie stało dała książka Star Wars Timelines. W niej opis tego starcia daje nadzieję, że ten czarny charakter może jeszcze powrócić.

Pod palącymi bliźniaczymi słońcami Tatooine Bane powrócił, aby walczyć w pojedynku jeden na jednego z Bobą. Zbroja Fetta ochroniła go przed strzałami Bane'a, ale Duros wydawał się mieć przewagę. Zdecydowany chronić swoje terytorium, Boba użył plemiennej broni Tuskenów, czyli Kija Gaffi - dźgnął Bane'a w klatkę piersiową, w wyniku czego najemnik wynajęty przez Pyke'ów wypadł z gry.

Angielskie wyrażenie "out of action" można tłumaczyć też na różne sposoby. Odnosi się do "wyłączenia z użytkowania", "wycofania z akcji" albo "wycofania z walki". Inne tłumaczenia to: unieruchomiony, niesprawny, zepsuty lub kontuzjowany. Żadne z nich nie odnosi się do śmierci postaci, lecz do braku możliwości kontynuowania walki. To określenie sprawiło, że fani zaczęli sądzić, że Cad Bane przeżył, więc istnieje możliwość jego powrotu.

fot. Disney+

Nie jest wykluczone, że przekonamy się o tym w kolejnym aktorskim serialu z Mandoverse - Star Wars: Ahsoka, który będzie mieć premierę w sierpniu 2023 roku lub w Star Wars: Skeleton Crew. Jest też szansa, że pojawi się w filmie, który będzie kulminacją fabuły opowiadanej w tych serialach.