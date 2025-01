Tak wygląda Batman w DCU. James Gunn o debiucie Mrocznego Rycerza

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Max

Batman po raz pierwszy pojawił się w zrebootowanym DCU, choć w znacznie mniejszej roli niż można było się tego spodziewać. Obrońca miasta Gotham zaliczył cameo w szóstym odcinku animacji Koszmarne Komando.

Kiedy Doktor Phosphorus postanawia zostać nowym królem przestępczości Gotham, jego nadzieje zostają zniszczone, gdy nad nim pojawia się Batman. Nie widać walki, która się potem toczy, ale można przypuszczać, że to Mroczny Rycerz jest odpowiedzialny za porażkę złoczyńcy.

James Gunn o Batmanie w Koszmarnym Komando

Głównodowodzący DCU, a zarazem scenarzysta Koszmarnego Komando, James Gunn, postanowił w wywiadzie odnieść się do debiutu superbohatera w DCU. Gdy w wywiadzie zapytano go o to, jaką wersję Batmana tutaj widzimy odpowiedział: To Batman z DCU.

Kiedy po raz pierwszy to zobaczyłem, Batmana było o wiele więcej. Powtarzałem sobie, że nie jestem gotów, aby się na to zgodzić. Stwierdziłem, że potrzeba nam po prostu sylwetki! To świetny sposób, by pokazać, że Batman istnieje. Tak jak w filmie o Supermanie zobaczymy, że ten superbohater już tu jest, a mieszkańcy Metropolis znają go. Nie musimy oglądać kolejnej historii o jego początkach. To jest po prostu metoda, aby wprowadzić Batmana jako element uniwersum. Jest jego bardzo ważną częścią i ma na nie wpływ, jak pokonanie naprawdę niebezpiecznych, przerażających postaci w stylu Phosphorusa.

W Koszmarnym Kommando wcześniej sugerowano pojawienie się kilku bohaterów DCU, pokazując możliwą przyszłość z wieloma z nich w tych samych strojach, które widzieliśmy już w innych częściach DCU (jak Superman, Hawkgirl czy Peacemaker).

Ostatni odcinek animacji będzie miał premierę 15 stycznia 2025 roku.