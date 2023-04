The Mandalorian - konflikt Pedro Pascala z twórcami jest prawdziwy? Zatarg tylko przed premierą

Disney+

Od pewnego czasu krążą pogłoski o rzekomym konflikcie gwiazdora Pedro Pascala z zespołem kreatywnym serialu. Z racji starć z twórcami często słyszy się o prawdopodobnym odejściu aktora z produkcji. Choć spora część widzów nie wierzy w prawdziwość plotek, okazuje się, że w jakimś stopniu były one prawdą. A przynajmniej fakt małego zatargu z producentami.

Portal Making Star Wars wyjawił, że prawdziwe starcia miały miejsce przed pierwszym sezonem The Mandalorian. Przy czym należy zaznaczyć, że były to jedyne sprzeczki, jakie wystąpiły między Pascalem a studiem. Mówi się, że Disney próbował zaoferować Pascalowi pensję aktora głosowego ze względu na jego ograniczoną ilość czasu ekranowego i fakt, że rzadko pojawia się w kostiumie. Oznaczałoby to mniejszą gażę, dlatego też Pascal odrzucił niekorzystną ofertę. Ostatecznie otrzymał standardową pensję, co wiąże się ze sceną, w której widzimy jego twarz. Została ona prawdopodobnie dodana, aby spełnić warunek większej wypłaty.

W 3. sezonie Pascal nie ujawnił twarzy, ale wszystko może zmienić się w finale.

