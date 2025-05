Sebastian Stan nie chciał tej sceny w Thunderbolts*. „To głupie”

Fot. Marvel

Sebastian Stan w rozmowie z portalem EW wyjaśnił, że niezbyt bawiła go wizja Bucky'ego Barnesa wrzucającego swoje ramię z Vibranium do zmywarki po tym, jak przypadkiem ubrudził je musztardą. Taka scena pojawiła się w Thunderbolts* na początku filmu i aktor próbował przekonać reżysera, Jake'a Schreiera, by z niej zrezygnował.

Sebastian Stan nie chciał tej sceny w Thunderbolts*

Od razu powiedziałem Jake’owi: „Nie rozumiem, dlaczego cię to bawi. Nie potrzebujesz tego. To głupie”. Spytał: „Ale może jadłbyś coś i tak je ubrudził?”. Spytałem: „Serio? To się wydarzy?” – relacjonował aktor.

Choć ta scena mogła początkowo wydawać się odtwórcy Zimowego Żołnierza niepotrzebna i wręcz głupia, to już po pierwszych reakcjach było widać, że fanom się spodobała. Wiele osób zwróciło na nią uwagę już w zapowiedziach. Po oficjalnej premierze Thunderbolts* w kinach Sebastian Stan przyznaje: „Okej, teraz to rozumiem. To jest śmieszne, muszę to przyznać”.

Thunderbolts* zachwyca widzów

Choć nowy film Marvela opowiada o mało znanej grupie bohaterów, to przyciągnął sporo widzów do kina. Thunderbolts* w pierwszy weekend zarobiło około 76 milionów dolarów w USA, co jest solidnym wynikiem. Aż 88% profesjonalnych krytyków oceniło tytuł pozytywnie w serwisie Rotten Tomatoes, co sprawia, że przebił między innymi: Avengers: Infinity Wars, Deadpool & Wolverine czy dwie ostatnie części Strażników Galaktyki. Wśród widzów jest to jeszcze większy wynik: 94% i średnia ocen 4.5 na 5.