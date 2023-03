Gwiezdne Wojny - co z projektem Damona Lindelofa? Twórca zastanawiał się, czy faktycznie chce tworzyć w tym świecie

Według The Hollywood Reporter trwają obecnie w Lucasfilm prace nad dwoma filmami. Jednym z nich jest projekt Damona Lindelofa (Zagubieni, Watchmen), który jest na etapie scenariusza od lipca 2022 roku.

Uznany scenarzysta nie ujawnił konkretów, ale w rozmowie z SXSW porozmawiał na temat presji, jaka towarzyszy tworzeniu w tym świecie. Do tego stopnia, że sam zastanawiał się, czy chce rzeczywiście tworzyć projekt w tym uniwersum.

Powiem tylko, że stopień trudności jest niezwykle, niezwykle, niezwykle wysoki. Jeśli [projekt] nie może być wielki, to nie powinien istnieć. To wszystko, co mogę powiedzieć, bo mam z tym wszystkim takie skojarzenia jak ty, czyli jest to pierwszy film [Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja - przyp. red.], który obejrzałem siedząc na kolanach mojego taty. Myślę, że to możliwe, że czasem darzysz coś tak wielkim szacunkiem, że zaczynasz wchodzić do kuchni i myślisz sobie "może nie powinienem gotować, może powinienem po prostu jeść?".

Doniesienia o tym, że Lindelof pracuje nad filmem fabularnym w świecie Star Wars po raz pierwszy pojawiły się w marcu 2022 roku. W październiku następnego roku potwierdzono, że współtwórca Lost rzeczywiście będzie pisać scenariusz filmu, którego reżyserią prawdopodobnie miałaby zająć się Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel). Spekuluje się, że ma to być projekt, którego akcja będzie działa się po wydarzeniach z Rise of Skywalker, ale zaproponuje zupełnie nową historię. Fani muszą jednak uzbroić się w cierpliwość jeśli chodzi o konkrety.

fot. materiały prasowe