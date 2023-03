Gwiezdne Wojny - nowy film po trylogii sequeli. Jest potwierdzenie rozmów

fot. materiały prasowe

Jon Favreau udzielił wielu wywiadów, ale jeden z ostatnich zaciekawił fanów Star Wars. W rozmowie z Moovy TV twórca The Mandalorian potwierdził, że w istocie nowe Gwiezdne Wojny w kinach mogą rozgrywać się po wydarzeniach z trylogii sequeli, czyli filmów Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, Gwiezdne wojny: ostatni Jedi i Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Nowe Gwiezdne Wojny w kinach

Favreau potwierdza, że takie rozmowy w Lucasfilmie się odbywają, czyli omawiane są kwestie tego, co pokazać po wydarzeniach z trylogii sequeli. Według wcześniejszych plotek film napisany przez Damona Lindelofa w takim okresie miałby się rozgrywać.

- Trwają rozmowy na ten temat. O tym, co wydarzy się po trylogii sequeli, ponieważ ona rozgrywa się zaledwie na przestrzeni kilku lat. To jest coś dużego na ekranie i te wydarzenia są ważne, ale w historii tysięcy lat uniwersum Gwiezdnych Wojen to relatywnie krótki moment. To, co po tym się wydarzy jest interesujące i wiem, że trwają na ten temat rozmowy, aby pokazać, co się wydarzy po tych filmach.

Do tej pory żadna historia osadzona w kanonie Star Wars nie poruszyła kwestii wydarzeń po trylogii sequeli.W kwietniu 2023 roku w Londynie odbędzie się Star Wars Celebration. Tam też oficjalnie zostaną ogłoszone szczegóły nowego kinowego filmu ze świata Star Wars.