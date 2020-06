Gwiezdne Wojny - Ewan McGregor o serialu o Kenobim. Zagra też w filmie Pinokio

fot. Lucasfilm

Ewan McGregor jest podekscytowany serialem o Obi-Wanie Kenobim. W rozmowie z ACE Universe Presents opowiada, że prawdopodobnie będzie mieć z tego większą frajdę, niż pracując przy trylogii prequeli.

Chodzi o to, że serial wykorzysta technologię opracowaną dla The Mandalorian zwaną The Volume lub Stagecraft. W skrócie tworzy ona wirtualne scenografie na żywo, dzięki czemu aktorzy nie muszą pracować na tle zielonych lub niebieskich ekranów. Więcej o tym pisaliśmy w artykule analizującym przełomową technologią Industrial Light and Magic.

- Gdy pracowałem przy prequelach, były to tylko niebieskie i zielone ekrany. Trudno było sobie wyobrazić wiele rzeczy, ale obecnie wiele się zmieniło i myślę, że dużo można już zobaczyć na planie. Nie wiem, czy widziałeś serial dokumentalny o kulisach The Mandalorian, ale oni wykorzystują taki wielki ekran. Coś niesamowitego. Czujesz się, jakbyś był w tym danym miejscu. Dzięki temu my aktorzy będziemy czuć się prawdziwiej. Z tego, co wiem, będziemy wykorzystywać tę technologię w naszym serialu.

Sama technologia jest też dużym ułatwieniem podczas pandemii koronawirusa, przy której zdjęcia w prawdziwych lokacjach będą znacznie utrudnione.

fot. Lucasfilm

McGregor wyjawił także, że zagra Jiminy'ego Świerszcza w filmie Pinokio w reżyserii Guillermo del Toro. Ma być to mroczna animacja, ale McGregor sugeruje, że prawdopodobnie będzie musiał jeszcze nagrać piosenkę do roli.

Jednocześnie do sieci trafiła plotka o serialach ze światach Star Wars. Według LRM Online wszystkie seriale będą ze sobą ściśle fabularnie powiązanie począwszy od The Mandalorian i osadzone w podobnym okresie Tyczyłoby to też tytułów, o których mowa w plotkach: serial o Ahsoce Tano, produkcja z Bobą Fettem czy serial z Wielkim Admirałem Thrawnem i Ezrą Bridgerem, który może, ale prawdopodobnie będzie aktorską kontynuacją Star Wars: Rebeliantów.

Podobno Dave Filoni miałby nadzorować fabularnie powiązania pomiędzy tymi produkcjami. Na tej liście nie będzie jednak seriali o Obi-Wanie Kenobim oraz Cassianie Andorze, bo ich historie rozgrywają się długo wcześniej.