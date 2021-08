Gwiezdne Wojny - zwiastun Galactic Starcruiser. Udaj się w odległą galaktykę

Fot. Disney Parks

Gwiezdne Wojny będą miały nową atrakcję dla fanów. W Internecie pojawił się zwiastun projektu Galactic Starcruiser, który będzie hotelem dostępnym w niektórych parkach rozrywki Walta Disneya. Goście będą mogli spędzić w nim dwie noce, a dzięki formatowi statku kosmicznego, będą mogli poczuć się jak w odległej galaktyce. Za oknami będzie widać kosmos, a na pokładzie znajdą się bohaterowie, z którymi będzie można wejść w interakcję w trakcie pobytu. W galaktycznej kuchni będą serwowane specjalne produkty spożywcze, a dla gości będą przewidziane takie aktywności jak walka mieczem świetlnym. W centrum uwagi będzie za to Batuu.

Na statku Galactic Starcruiser to ty masz być bohaterem. Razem z grupą wyruszycie wspólnie na przygodę, która potrwa dwa dni. Walt Disney reklamuje, że będzie to niezwykła i najbardziej spersonalizowana przygoda w świecie Gwiezdnych Wojen, jaką do tej pory stworzono. W hotelu będzie można wybrać się wspólnie z grupą na tajną misję, w trakcie której będzie się odkrywać coraz większe fragmenty historii i wybrać swoją ścieżkę.

Atrakcja będzie dostępna wiosną 2022 roku.