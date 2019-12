Gwiezdne Wojny - ile projektów przed nami? Mniej, niż myślimy

Do sieci trafiły już pierwsze opinie na temat filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - szerzej o tej sprawie piszemy w tym miejscu. Kulminacja sagi Skywalkerów od dłuższego czasu rodzi także mnóstwo pytań na temat przyszłości franczyzy. Choć w Internecie w ostatnim czasie pojawia się wiele spekulacji na temat przyszłych projektów, z których część ma być już rozwijana, entuzjazm na tym polu stopuje prezes Disneya, Bob Iger. W jednym z niedawnych wywiadów przyznał on bowiem, że tych ekranowych przedsięwzięć ma być "mniej niż myślimy":

(Tych projektów jest - przyp. aut.) Prawdopodobnie mniej, niż myślicie, ponieważ tym, co obecnie robimy, jest podjęcie tylko kilku z nich i spojrzenie na to, w jaki sposób się formują. W niektórych przypadkach je ujawniamy i patrzymy, jak reaguje na nie potencjalna widownia - później my działamy w zależności od tych reakcji. Tego nie jest tak dużo, jak większość ludzi myśli. Oczywiście liczba mogłaby być nieskończona, ale jesteśmy ostrożni - każdy kolejny projekt jest ważny.

Iger odniósł się również do tego, jak jego firma reaguje na krytyczne głosy ze strony fanów:

Nie reagujemy przesadnie - szanujemy fanów Gwiezdnych Wojen. To bardzo ważne dla nas, dla Lucasfilmu, dla całej franczyzy. Robimy, co w naszej mocy. Myślę, że mieliśmy trudny czas w przygotowaniu Przebudzenia Mocy, próbując dostarczyć satysfakcję tradycyjnym fanom i odnosząc się do tematów, postaci i miejsc, które oni już znają, a przy tym wprowadzając nowe tematy, postacie i miejsca. Sądzę, że jeśli chodzi o te trzy filmy, które produkowaliśmy, odwaliliśmy kawał dobrej roboty.

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie plakat

Pierwsze przedpremierowe pokazy filmu Skywalker. Odrodzenie odbędą się w naszym kraju 18 grudnia.