Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie - opinie o filmie. Satysfakcjonujący, ale i zawiły finał

Film Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie to zakończenie Sagi Skywalkerów budowanej przez dziewięć widowisk. Powiedzieć, że oczekiwania wobec tego finału są wysokie, to jakby nie powiedzieć nic. Wszyscy fani oczekują ostatecznego starcia Rey i Kylo Rena, w które zamieszany jest również Imperator Palpatine. Spadło embargo na opinie w mediach społecznościowych na temat produkcji. Wobec tego osoby, które miały okazję obejrzeć już film mogły podzielić się swoimi wrażeniami, oczywiście bez spoilerów. Wszyscy zgadzają się, że to satysfakcjonujące i naprawdę epickie zakończenie Sagi, które w pewnym stopniu wyjaśnia pytania pozostawione bez odpowiedzi z dwóch poprzednich filmów. Ponadto dostajemy w tej produkcji dużo mrugnięć do fanów serii oraz świetne zwroty akcji. Niektórzy piszą, że fabuła jest zawiła i tak dużo się dzieje przez cały seans, że można się miejscami pogubić, ale emocjonalny ładunek produkcji odbija to z nawiązką. Poniżej kilka wybranych opinii.

#StarWarsRiseofSkywalker reaction: JJ Abrams nailed it. He was able to bring a cohesive arc to this trilogy that feels like a fitting end to the saga as a whole. I’m so emotionally drained. Star Wars fans will be very happy. — Peter Sciretta (@PeterSciretta) 17 grudnia 2019

A lot of people are asking where this ranks. For me in the new trilogy it’s #2. I have some quibbles with some of the plot, it gets a bit convoluted but I’m not sure it matters in the end because of the emotional payoff. — Peter Sciretta (@PeterSciretta) 17 grudnia 2019

#TheRiseofSkywalker took massive risks, the pacing was relentlessly ambitious, some big moments fell a little flat for me but it was the BIGGEST #StarWars movie to date! Also, the stigma that J.J. Abrams can’t finish stories is gone. He absolutely nailed it.

#TheRiseofSkywalker definitely tries to wrap up nine movies - a LOT happens - and does so in often funny, sometimes surprising, emotional and bombastic fashion. Not the best #StarWars but one with great new characters, cool twists and a fantastic group dynamic. pic.twitter.com/q8Dytqne7M — Brian Truitt (@briantruitt) 17 grudnia 2019

Just stepped out of #TheRiseofSkywalker. It’s an immensely satisfying and MASSIVE end to the saga. It somehow addresses issues, problematic characters, and most unanswered questions from The Force Awakens and The Last Jedi too. pic.twitter.com/TMKeXCXuUx — Rob Keyes (@rob_keyes) 17 grudnia 2019

Ponadto zadebiutował nowy plakat przeznaczony na rynek chiński, ukazujący starcie Rey i Kylo Rena:

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie plakat