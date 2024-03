Gwiezdne Wojny zniszczyły życie Jake'a Lloyda? Mama młodego Anakina tłumaczy po latach

fot. imdb.com

Dziennikarz Scripps News przeprowadził rozmowę z Lisą Lloyd, matką aktora Jake'a Lloyda, który grał młodego Anakina Skywalkera w widowisku Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Na 9-letniego aktora spłynęła fala hejtu, "fani" zmienili jego życie w piekło. On i Ahmed Best (Jar Jar Binks) po premierze weszli w najgorszy okres w swoim życiu. Nigdy przedtem nikt nie był tak atakowany przez widzów. Widzów, którzy przestali odróżniać fikcję od rzeczywistości, czyli aktorów wykonujących swoją pracę. Okazuje się, że w przypadku Lloyda to nie było do końca tak, jak do tej pory myśleliśmy.

Gwiezdne Wojny - problemy Jake'a Lloyda

Przez lata nawet mówiło się, że hejt na Jake'a Lloyda doprowadził do jego problemów psychicznych, z którymi zmaga się do dziś. Jego matka to dementuje i tłumaczy tę określoną kwestię choroby swojego syna. Chodzi o to, że hejt nie miał z tym żadnego związku, bo schizofrenia, którą u niego zdiagnozowano w 2008 roku, była genetyczna ze strony rodziny jego ojca. Dodała też, że sam Jake w ogóle nie odczuł hejtu po premierze, bo go chroniła przed tym.

- To i tak by się wydarzyło. To było genetyczne. Jego psychiatra także się z tym zgadza, że Jake prędzej czy później zacząłby chorować na schizofrenię. Chroniłam go przed hejtem. Jeździł na rowerze na dworze, bawił się z przyjaciółmi. Nie wiedział, nie obchodziło go to. Wszyscy traktują to jako coś naprawdę poważnego. A to raczej bardziej dotknęło mnie, ponieważ Jake był dzieckiem, gdy film wszedł na ekrany i nie czuł tego wszystkiego, ponieważ nie pozwalałam mu korzystać z Internetu.

Do tego zdiagnozowano u niego zaburzenie neurologiczne zwane anozognozja, które sprawia, że osoba chora nie dostrzega swojej choroby i nie uważa, że powinna się leczyć. To doprowadziło do wieloletnich problemów z opanowaniem schizofrenii u Lloyda.

Koniec kariery Jake'a Lloyda

Czy Jake Lloyd zakończył aktorstwo z powodu Gwiezdnych Wojen? Również okazuje się, że tak nie było. Lisa Lloyd tłumaczy, że to wynikało z problemów rodzinnych i jej rozwodu. Matka Jake'a twierdzi, że raczej nie wyobraża sobie powrotu Jake'a do uniwersum Star Wars, ale wspomina, że kręcenie filmu to była dla niego wielka przygoda i zabawa.

Kolejną rzeczą, którą zdecydowała się sprostować jest podejście samego Lloyda do Gwiezdnych Wojen. Przez lata mówiło się, że ich nienawidzi przez ten cały hejt. Okazuje się, że Jake Lloyd jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojen i niedawno choćby oglądał serial Gwiezdne Wojny: Ahsoka.

- Kocha wszystko związane z Gwiezdnymi Wojnami. Ludzie myślą, że ich nienawidzi, ale on to kocha.

Jake Lloyd cały czas zmagał się z problemami związanymi z chorobą psychiczną. Lisa wspomina, że gdy w 2018 roku zmarła jego siostra, jego stan się pogorszył. W marcu 2023 roku przeszedł załamanie nerwowe, które doprowadziło do długiej hospitalizacji i rehabilitacji. Spędził tam 10 miesięcy.

Teraz ma się dobrze, bierze swoje leki i dzięki temu może też w końcu oglądać filmy, bo schorzenie nie pozwalało mu skupić się na tak długi czas.