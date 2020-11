Gwiezdne wojny - tak wyglądają Jawowie bez szat? Zobaczcie "rozbierane" figurki

fot. materiały prasowe

Jawowie to znane z filmu Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja postaci, które ostatnio oglądać mogliśmy również w produkcji The Mandalorian. Do tej pory nie było nam dane zobaczyć ich twarzy, a pod kapturem dostrzec mogliśmy jedynie świecące oczy. Nie wiadomo też, jak dokładnie wyglądają - ci tajemniczy bohaterowie zawsze noszą brązowe szaty do samej ziemi. Firma Hasbro produkująca gadżety z Gwiezdnych Wojen postanowiła jednak "rozebrać" swoje figurki. Czy był to dobry pomysł? Na pewno nie wszystkim się spodoba.

W skutek tego, że Hasbro umożliwiło ściąganie szat z figurek, mogliśmy się bowiem przekonać, jak ich twórcy wyobrażają sobie Jawów. Efekt możecie zobaczyć na zamieszczonej poniżej fotografii.

fot. materiały prasowe

Jak wiemy, brązowe szaty sprawiają, że Jawowie są w stanie przebywać na pustyniach w bardzo wysokich temperaturach. Dodatkowo jednak takie ubranie sprawiało, że zakapturzeni Jawowie jawili się jako tajemnicze postacie. Można się więc domyślać, że figurki Hasbro nie wszystkim przypadną do gustu.