Gwiezdne Wojny - Najwyższy Porządek ma ciekawszą genezę polityczną. Książka zdradza szczegóły

fot. Disney/Lucasfilm

Najwyższy Porządek pojawił się w filmie Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, a z czasem poznaliśmy genezę następców Imperium. Do tej pory wiedzieliśmy, że po przegranej bitwie o Jakku Imperium się rozpadło, a pozostałości uciekły do Nieznanych Regionów galaktyki. To tam przeobrazili się w Najwyższy Porządek dowodzony przez Snoke'a kontrolowanego przez Palpatine'a.

Okazuje się, że geneza Najwyższego Porządku ma też typowo polityczne podłoże. Według nowej książki agenci NP działali w strukturach Nowej Republiki, aby doprowadzić do bardziej zcentralizowanej władzy ich rządu. To wywołało konflikty i niepewność wielu planet, które zaczynały się obawiać o swoją autonomię. Takim sposobem zaczynały odchodzić od Nowej Republiki i tworzyć koalicję o nazwie Najwyższy Porządek.

Innymi słowy uzupełniono genezę organizacji o czysto politycznej działania związane z osłabieniem Nowej Republiki. To pozwalałoby im przejąć władze w galaktyce, bo Nowa Republika nie była w stanie im się przeciwstawić.

Wiele wskazuje na to, że Najwyższy Porządek nie odegra już roli na ekranie. więc powyższe informacje to raczej tylko ciekawostka.