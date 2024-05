Gwiezdne Wojny z Jedi w stylu Johna Wicka? Tego chce Ahmed Best

Disney+

W filmie Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo aktor Ahmed Best zagrał Jar Jar Binks za co w 1999 roku i lata później był brutalnie hejtowany (liczne groźby śmierci itd.). Potem dostał nową rolę w teleturnieju, w którym zagrał Jedi Kellerana Beqa, którą następnie powtórzył w serialu The Mandalorian. W jednym z wywiadów poruszył swoje pragnienie wobec tego, co chciałby zobaczyć z tą postacią.

Gwiezdne Wojny w stylu Johna Wicka

Mówi wprost chce zagrać Jedi w stylu Johna Wicka.

- Staram się rzucać to w świat. Chcę zrobić Jedi Johna Wicka w wykonaniu Kellerana Beqa. Nie muszę nawet nic mówić na ekranie. Chcę, aby przez dwie godzinę biegał z mieczem świetlnym i miał przeciwników na swojej drodze. Chciałbym zrobić coś w tym stylu, ponieważ walka, którą kręciłem w The Mandalorian to 1/10 tego, co mógłbym sam zrobić. Jest potencjał na więcej.

Dodaje, że opracowany przez niego styl walki Kellerana Beqa inspirowany jest filipińską sztuką walki zwaną arnis aka escrima. Chciałby, aby ta sztuka walki była spopularyzowana przez historię Jedi.

- Większość Jedi inspirowana jest japońskimi samurajami, ale Filipińczycy pokonali samurajów oraz nawet Hiszpanów. Sposób w jaki się poruszają i styl w jaki walczą bronią jest rewolucyjny. Tak bardzo, że miało to wpływ na Jeet Kune Do, którą opracował Bruce Lee.

Sam Ahmed Best ma czarny pas w brazylijskim jiu jitsu.