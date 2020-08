Gwiezdne Wojny - kiedy rozpoczną się prace na planie serialowego prequela Łotra 1?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Niezatytułowany serial o Cassianie Andorze ma stanowić prequel historii filmu Łotr 1. Bardzo niewiele oficjalnych informacji trafia do mediów, a szczegóły są trzymane w tajemnicy. Ale jak donosi fanowski portal Bespin Bulletin, który często nie myli się w swoich informacjach o Gwiezdnych Wojnach, prace przedprodukcyjne do serialu zostały właśnie wznowione. Co więcej, podaje nawet przypuszczalną datę rozpoczęcia zdjęć.

Portal opiera się na informacji od zaprzyjaźnionych osób, że do produkcji, której nazwy nie podano, został zatrudniony makijażysta z Londynu na okres 8 miesięcy. Pracę ma rozpocząć w listopadzie 2020 roku, a zakończyć w lipcu 2021 roku. Dodatkowo z pewnych źródeł wiedzą, że serial będzie kręcony w Pinewood Studios w Anglii. Na potwierdzenie spekulacji, że mowa jest o serialowym prequelu Łotra 1, podają, że zgadza się również czas trwania prac na planie w studiu, który został ustalony na ten projekt przed tym, jak produkcja została opóźniona z powodu różnic kreatywnych. Kolejne opóźnienie zostało spowodowane wybuchem pandemii koronawirusa.

Przypomnijmy, że w serialu zobaczymy Diego Lunę, który ponownie wcieli się w Cassiana Andora znanego z filmu. Zagrają w nim też Alan Tudyk, Denise Gough, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgard i Kyle Soller. Do obsady dołączyła również Adria Arjona, która zagra jedną z głównych ról.