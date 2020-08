LEGO Gwiezdne Wojny: Skywalker Saga z premierą dopiero w przyszłym roku?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ciągle nie ma oficjalnej daty premiery gry LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Plotki i nieoficjalne doniesienia mówiły, że produkcja, w której znajdziemy fabułę aż dziewięciu filmów z serii, ma zadebiutować w październiku tego roku. Taka informacja pojawiła się też w jednym ze zwiastunów na kanale Star Wars i do tej pory nikt jej nie potwierdził, ani też nie zdementował.

Teraz jednak pojawiły się kolejne informacje na oficjalnej witrynie sklepu LEGO. Przez pewien czas można było znaleźć tam datę wskazującą na debiut tej produkcji dopiero w 2021 roku. Niedługo później zmieniono ją jednak na "wkrótce", co może oznaczać premierę w bliżej nieokreślonym terminie.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga coming 2021 according to LEGO Store https://t.co/VOiRVYVEly pic.twitter.com/ivoA3UNq8v

— Wario64 (@Wario64) August 26, 2020