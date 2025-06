Złoczyńcą Spider-Mana 4 będzie Avenger? Operator filmu może to sugerować

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wiemy, że w filmie Spider-Man 4 pojawią się Mark Ruffalo jako Hulk oraz Jon Bernthal w roli Punishera. Brett Pawlak, operator widowiska Marvela, niedawno wrzucił na swoje konto na Pintereście różne grafiki i zdjęcia związane z Pajączkiem, które mają tworzyć tak zwaną moodboard (tablicę nastroju). Innymi słowy, mają sugerować, w co celują twórcy nadchodzącego filmu – a wybór grafik jest dość sugestywny. Z ich treści może wynikać, że plotki o złoczyńcach mogą być nie do końca prawdziwe, bo wrogiem Spider-Mana i Punishera będzie sam Hulk.

Spider-Man kontra Hulk

Wśród grafik można znaleźć kadry z komiksów, w których Pajączek walczył z tak zwanym Savage Hulkiem – czyli z najdzikszą i najbardziej nieokiełznaną wersją zielonego olbrzyma. Plotki sugerowały, że taka właśnie będzie jego rola w filmie, więc widzowie narzekający na Profesora Hulka z Avengers: Koniec gry dostaną to, czego oczekiwali. Niewykluczone, że to któryś z rzekomych złoczyńców doprowadzi do sytuacji, w której Bruce Banner straci kontrolę i stanie się dzikim Hulkiem.

Co ciekawe, w komiksie The Incredible Hulk z 1988 roku Punisher i Pajączek połączyli siły w walce z Hulkiem. Wszystko więc wskazuje na to, że właśnie w tym kierunku zmierzają twórcy filmu. Prace na planie mają ruszyć niebawem.

Premiera Spider-Man: Brand New Day w 2026 roku.