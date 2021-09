Gwiezdne Wojny - Mark Hamill broni prequeli. Co o nich myśli?

fot. materiały prasowe

Trylogia Prequeli była sukcesem finansowym, ale w dobach początków Internetu, spotkała się ona z dużym hejtem. Kwestie odbioru Gwiezdnych Wojen są tematem na książki i artykuły. Te kwestię poruszył J.W. Rinzler w biografii producenta Howarda G. Kazanjiana, który m.in. produkował Imperium Kontratakuje. Tam też znalazła się wypowiedź Marka Hamilla, czyli Luke'a Skywalkera na temat prequeli. Ikona Star Wars staje w ich obronie, nawiązując w wypowiedzi do Kazanjiana.

- Byłem pod wrażeniem, że prequele miały własną tożsamość. Były krytykowane, bo miały dużo ekspozycji, były trudniejsze w odbiorze i - jak powiedziałby on w 1976 - nie były tak komercyjne. To mroczniejsza historia. W epoce mediów społecznościowych głosy ludzi są wzmocnione i jestem zszokowany, jak brutalne mogą one być. Nie tylko w kwestii filmów Star Wars, ale ogólnie.

Po latach pokolenia Trylogii Prequeli dorosło i broni swoich Gwiezdnych Wojen. Można zauważyć, że ogólny odbiór tych trzech filmów zmienił się na bardziej pozytywny. Nawet wśród osób, które lata temu go krytykowały.