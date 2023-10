Gwiezdne Wojny - odtwórca Jar Jar Binksa chciałby zagrać w Marvelu. Nowy fan art to wizualizuje

fot. Lucasfilm

Ahmed Best jest najbardziej znany ze swojej roli jako Jar Jar Binks. Gwiezdne Wojny miały mu jednak jeszcze jedną postać do zaoferowania - Kellerana Beqa. Jak większość aktorów, Best nie chciałby jednak ograniczać się tylko do jednej franczyzy Disneya. Był zainteresowany rolą Mistera Fantastic/Reeda Richardsa. W sieci pojawił się fan art z Bestem jako Blue Marvel. Ahmed podzielił się grafiką na Instagramie, który został stworzony przez użytkownika @dieselfunk. Zobaczcie sami.

Blue Marvel - fan art z aktorem Gwiezdnych Wojen

Oto, jak Best skomentował grafikę:

- Myślę, że byłbym rewelacyjnym Blue Marvelem. Jakby to moja mama powiedziała #manifestuje.

Ahmed Best - filmografia

Best jest najbardziej znany za swoją rolę jako Jar Jar Binks, który pojawił się na wielkim ekranie po raz pierwszy w Ataku klonów. Od tamtej pory, postać regularnie pojawiała się w innych produkcjach tego uniwersum. Mogliśmy go zobaczyć nawet w grze Disney Infinity 3.0.

Ostatnio aktor wrócił do Gwiezdnych Wojen jako Mistrz Jedi Kelleran Beq. Zadebiutował w 4. odcinku 3. sezonu Mandaloriana.