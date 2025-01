Florence Pugh pragnie przerwy od mrocznych ról. „To było za dużo”

A24 / B-Reel Films / Nordisk Film

Florence Pugh w podcaście Reign with Josh Smith stwierdziła, że aktualnie stawia swoje samopoczucie i zdrowie psychiczne na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o aktorstwo. W przeszłości wcieliła się w wiele mrocznych ról, które wymagały od niej zagłębiania się w najmroczniejsze zakamarki własnej psychiki. Wiele ją to kosztowało, dlatego teraz próbuje znaleźć sposób, by zrobić to bez całkowitego wczuwania się w postać, jednak do tej pory – bezowocnie.

fot. materiały promocyjne

Florence Pugh pragnie przerwy od mrocznych ról

Nie sądzę, że byłabym w stanie tego dokonać bez pójścia na całość i całkowitego wczucia się w postacie, w które grałam. Zawsze jest w nich fragment mnie.

Aktorka dodała, że szczególnie trudno było jej dojść do siebie po roli w horrorze Midsommar, w którym zagrała główną postać.

Były takie role, w którym dałam od siebie zbyt dużo i potem przez długi czas dochodziłam do siebie. Na przykład wtedy, gdy zagrałam w Midsommar, zdecydowanie czułam, że skrzywdziłam się, idąc w miejsca, w które sama się zaprowadziłam.

Właśnie dlatego teraz Florence Pugh wolałaby nie grać postaci podobnych do Dani z Midsommar. Wie, że trudno byłoby jej znów całkowicie nie wczuć się w postać, przez co ponownie musiałaby dochodzić do siebie długo po wyłączeniu kamer.

Chodzi o to, że myśląc nad tym procesem, muszę przyznać: „Okej, nie mogę tego zrobić ponownie, to było za dużo”. A z drugiej strony, patrzę na swój występ i jestem dumna z tego, co zrobiłam. Nie żałuję tego.

Jeśli chodzi o nowe filmy Florence Pugh, polecamy zapoznanie się z naszą recenzją Sztuki pięknego życia. Film zadebiutował w Polsce 3 stycznia 2025 roku i Pugh gra w nim główną rolę.

