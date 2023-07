Gwiezdne Wojny i MCU - będzie mniej filmów i seriali. Szef Disneya zapowiada

fot. materiały prasowe

Szef Disneya, Bob Iger w rozmowie z CNBC omawia różne problemy, z którymi jego firma się obecnie boryka. A mieli oni dużo filmów, które rozczarowały w box office, stając się klapami na czele z takimi tytułami jak Ant-Man i Osa: Kwantomania, Między nami żywiołami oraz Indiana Jones i artefakt przeznaczenia.

Bob Iger - komentarz

W rozmowie przyznaje, że takie rozczarowania miały miejsce i chcieliby. aby te produkcje lepiej działały w box office. Przyznaje, że sami sobie stworzyli ten problem, bo gdy skupili się na znacznym zwiększeniu liczby tworzonych treści na streaming, a tym samym skomplikowali życie swoim odbiorcom. To wpłynęło negatywnie na ich skupienie i jednocześnie dysponowanie wolnym czasem, aby oglądać nowe treści.

- Dobrym przykładem jest Marvel. Wcześniej nie byli w biznesie telewizyjnym na znaczącym poziomie. Nie tylko zwiększyli liczbę filmów, ale też zaczęli tworzyć seriale. Szczerze mówiąc to rozwodniło skupienie i uwagę widzów. To jest większą przyczyną problemów niż cokolwiek innego.

Tłumaczy, że z tego powodu zamierzają dać krok w tył w kwestii tworzenia treści w Marvelu i Gwiezdnych Wojnach. Nie tylko po to, by odzyskać skupienie na jakości, ale też po to, by zmniejszyć koszty.