Gwiezdne Wojny - Mena Massoud jako Ezra? Aktor zabiera głos

fot. Disney

Od jakiegoś czasu po sieci krążą plotki, że Mena Massoud znany z roli Aladyna, został obsadzony w serialu aktorskim Star Wars: Ahsoka w roli Ezry Bridgera z animacji Star Wars Rebelianci.

Wcześniej aktor komentował te doniesienia publikując wpis będący dosłownym cytatem postaci z animacji, co nie mogło zostać potraktowane jako potwierdzenie, ale też nie oznaczało obalenia plotek. Teraz ponownie zabrał głos. Aktor dodał, że tamten wpis był czymś w rodzaju wyrażenia zainteresowania zdobyciem takiej roli, ale nic więcej nie może powiedzieć. Jednocześnie nie zaprzeczył, że tej roli nie uzyskał, co znowu rozpala wyobraźnię fanów. Zdjęcia do serialu Star Wars: Ahsoka mają rozpocząć się jeszcze w 2021 roku, zatem informacje castingowe mogą pojawić się niebawem.

źródło: EW.com

Zobacz także:

Star Wars: Ahsoka - data premiery nie została ujawniona.