Rocky 4 - tak wygląda wersja reżyserska. Jest zwiastun

fot. materiały prasowe

Rocky 4 w wersji reżyserskiej ma nosić tytuł Rocky vs. Drago. Trafi on do amerykańskich kin 11 listopada 2021 roku, a dzień później będzie dostępny w pVOD.

Według informacji Sylvester Stallone osobiście dokonał przemontowania filmu, dodając do niego 40 minut materiału, który do tej pory nigdy wcześniej nie był pokazywany. Przypomnijmy, że Stallone był reżyserem, scenarzystą i gwiazdą tego filmu. W nim też Rocky wyruszył do Związku Radzieckiego, by walczyć z Ivanem Drago (Dolph Lundgren). W latach 80. był to wielki hit, zbierając z całego świata aż 300 mln dolarów. Jest to wciąż najbardziej dochodowy film serii. Nawet obie części Creeda nie zbliżyły się do tego wyniku.

Rocky 4 - zwiastun

Przypomnijmy, że w obsadzie wystąpili też Brigitte Nielsen, Burt Young, Carl Weathers, Michael Pataki, Robert Doornick, Talia Shire, Stu Nahan oraz Tony Burton.

Na obecną chwilę nie wiadomo, czy lub kiedy nowy Rocky 4 trafi do dystrybucji w Polsce. Nie jest jednak wykluczone, że któraś platforma streamingowa wykupi licencję do filmu. Obecnie prawa do wszystkich części serii ma serwis streamingowy HBO GO.