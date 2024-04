Gwiezdne Wojny - Daisy Ridley gotowa na powrót do roli mimo podziału fanów. "Podchodzę do tego z bardziej otwartymi oczami"

Disney

Reklama

Od jakiegoś czasu wiadomo, że Gwiezdne Wojny nie skończyły z wielkim ekranem. W niedalekiej przyszłości ma się w kinach pojawić film o Mandalorianie i Grogu, ale pełnoprawna kontynuacja Gwiezdnej Sagi czeka na fanów w postaci filmu z Rey, w którą w nowej trylogii wcielała się Daisy Ridley. O filmie nie wiadomo zbyt wiele. Będzie dziać się w nowym okresie w świecie odległej galaktyki, który nazwano New Jedi Order, a fabuła opowie o doświadczonej Rey na kilka lat po zakończeniu wydarzeń z IX części Sagi, która będzie szkoliła nowe pokolenie Jedi.

Aktorka, której kariera miała już swoje wzloty i upadki mimo młodego wieku, na łamach Empire udzieliła obszernego wywiadu, w którym powiedziała m.in. o powrocie do tej roli.

Podchodzę do tego z bardziej otwartymi oczami. Czuję, że ta rola należy do mnie. Teraz jestem dorosła, czego wcześniej wcale nie czułam. W moim osobistym odczuciu wiele się zmieniło, zarówno prywatnie, ale też zawodowo, bo mam już więcej doświadczeń. Definitywnie czuję, że tym razem jest to coś innego. [...] Te filmy dają mi wiele radości. Gdybym nie była tym podekscytowana, to bym do tego nie wróciła. To świetnie uczestniczyć w czymś takim. [...] Decyzja o powrocie nie była trudna. Nie powiedziałam też "tak" od razu. Kathleen Kennedy powiedziała, że mam tyle czasu ile potrzebuje. Ale nie zastanawiałam się nad tym też długo. "Dlaczego miałabym tego nie zrobić?" Tak, te filmy dzieliły ludzi, ale też wielu przyniosły radość. To też niesamowite móc kontynuować odgrywanie tej roli. Czy pamiętam jak ją grać? To bardzo interesujące wyzwanie dla aktora, by powrócić do roli i sprawdzić, co zmieniło się dla mnie, a co dla Rey.

Gwiezdne Wojny: New Jedi Order - co wiadomo?

Projekt w reżyserii Sharmeen Obaid-Chinoy rozgrywa się 15 lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Zobaczymy w nim Daisy Ridley w roli Rey, która będzie odbudowywać zakon Jedi. Tu tutaj scenariusz pisze Steven Knight, twórca Peaky Blinders. Epoka, w której rozgrywa się ta historia została nazwana New Jedi Order (Nowy Zakon Jedi).

Film nie ma jeszcze daty premiery.