Gwiezdne Wojny - czy Rey będzie miała dzieci w New Jedi Order? Aktorka odpowiada

Chociaż fani Gwiezdnych Wojen nie mogli w ostatnich latach narzekać na brak produkcji ze swojej ulubionej, odległej galaktyki, a niektórzy twierdzili nawet, że jest ich zbyt wiele, przez co tracą na znaczeniu i magii, tak na prawdziwe, kinowe doświadczenie przyjdzie im jeszcze poczekać. Po drodze pojawi się w kinach film o Mandalorianie i Grogu, ale kolejna odsłona Gwiezdnej Sagi jest jeszcze za horyzontem. Co jakiś czas w sieci pojawiają się nowe informacje na temat zapowiedzianego filmu z Rey, w którą wciela się Daisy Ridley. Aktorka sama teraz wypowiedziała się na temat projektu, w którym jej bohaterka będzie szkolić nowe pokolenie Jedi, podobnie jak wcześniej Luke Skywalker. Chociaż Rey będzie zajmować się szkoleniem nowego pokolenia, tak sama prawdopodobnie nie doczeka się dzieci.

Z racji tego, że jest Jedi, to prawdopodobnie nie będzie miała dzieci. [...] O filmie wiem tyle, co zapowiedziano w zeszłym roku, nadal czekam na scenariusz. Znam tylko małe okruszki. Wiem, że wprowadzone zostaną nowe postaci, ale nie wiem, co z tymi, które już były.

Gwiezdne Wojny: New Jedi Order - co wiadomo?

Akcja będzie się toczyć 15 lat po wydarzeniach z filmu Star Wars: The Rise of Skywalker. Opowiadając o tej produkcji, reżyserka stwierdziła, że "przyszedł czas na kobietę, która ukształtuje historię w odległej galaktyce".

Film nie ma jeszcze daty premiery.

