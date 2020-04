Gwiezdne Wojny - powstanie nowy serial od twórczyni Russian Doll. Intrygujące informacje!

Portale Variety, Deadline oraz The Hollywood Reporter potwierdzają prace nad nowym serialem w oparciu o swoje niezależne źródła. Projekt jest tworzony dla platformy Disney+, ale rzecznik odmówił komentarza - jednak z uwagi na trzy najbardziej rzetelne źródła nie traktujemy tego jako plotkę.

Showrunnerką i scenarzystką została Leslye Headland, która według nowych informacji kontrakt podpisała wiele miesięcy temu i nawet nieprzypadkowo gościła w grudniu 2019 roku na premierze filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Headland została doceniona nagrodą Emmy (łącznie 13 nominacji) za stworzenie serialu Russian Doll dla Netflixa.

Variety twierdzi, że będzie to serial osadzony w kompletnie innej epoce uniwersum Gwiezdnych Wojen niż wszystkie dotychczasowe produkcje. Szczegóły nie zostały wyjawione, ale możemy spekulować, że chodzi o nową epokę High Republic (200 lat przed Gwiezdną Sagą), która jest większym planem Lucasfilmu na opowiadanie spójnie ze sobą powiązanych historii w różnych mediach. Na początku miały być to książki i komiksy, a z czasem i seriale, więc wydaje się to najbardziej prawdopodobny okres czasu.

Deadline dodaje, że w centrum będzie kobieta, a serial ma być thrillerem pełnym akcji z mocnym naciskiem na sztuki walki. Brzmi intrygujące i świeżo, bo do tej pory mieliśmy raczej rzeczy przygodowe, a w planach ogłoszono seriale w gatunkach dramatu (serial o Obi-Wanie) i thriller szpiegowskiego (serial o Cassianie Andorze).