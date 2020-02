Gwiezdne Wojny - historia osadzona 200 lat przed Gwiezdną Sagą. Szczegóły nowej ery Star Wars

Gwiezdne Wojny czeka nowa era. Projekt Luminous został ogłoszony w nocy z 24 na 25 lutego 2020 roku. Ma być to wielki rozdział fabularny zatytułowany Star Wars: The High Republic, który będzie opowiadany na początku w książkach i komiksach oraz będzie ściśle ze sobą powiązany. Prace nad tym trwały od września 2018 roku.

Na razie w projekcie nie ma filmu ani serialu, ale Michael Siglan z Lucasfilm mówi, że polega to na stworzeniu kompletnie nowej ery dla Gwiezdnych Wojen, która zacznie się od książek i komiksów. Można to interpretować, że prędzej czy później w osobnym ogłoszeniu pojawią się jakieś aktorskie projekt osadzone w tej erze.

Historia Star Wars: The High Republic rozgrywa się w tytułowej epoce świetności Republiki dokładnie 200 lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi. Efekty pracy twórców Projektu Luminous zaczniemy poznawać od 25 sierpnia 2020 roku wraz z premierą książki Light of the Jedi autorstwa Charlesa Soula, która przedstawi kompletnie inny rodzaj Jedi. Patrolują oni granice Republiki w stylu strażników Teksasu. Te rejony galaktyki są porównywane do Dzikiego Zachodu, a samych członków zakonu przyrównują do Rycerzy Okrągłego Stołu.

Celem Projekt Luminous i nowej ery Gwiezdnych Wojen jest stworzenie czegoś świeżego i tak innego od Gwiezdnej Sagi jak to tylko możliwe. Cała historia ma zacząć od kataklizmu zwanego Wielką Katastrofą. Grupa Jedi ma zająć się strasznym wydarzeniem na skalę galaktyki i od tego jest budowana nowa saga powiązanych ze sobą fabularnie historii.

Z tej Wielkiej Katastrofy powstają nowe czarne charaktery zwani Nihil, którzy potocznie są nazywani przez Lucasfilm Story Group (grupa pilnująca spójności wszystkich historii kanonu Star Wars) słowami kosmiczni wikingowie. Mają kompletnie różnić się od Imperium i innych złoczyńców, których znamy z dużego ekranu. Za wizerunek postaci odpowiada Iain McCaig, człowiek, który wymyślił wygląd Dartha Maula w części I, ale jego udział jest o wiele większy, bo będzie odpowiadać za wiele innych stworzeń i postaci.

Star Wars: The High Republic - główni bohaterowie

- Nadprzestrzeń jest czymś, co Nihil są w stanie używać i posiadanie tego dostępu czyni z nich bardzo niebezpiecznego wroga. Nie są oni grupą głupich żołnierzy walczących o większą sprawę. Są zjednoczeni, ale jednocześnie walczą o swoje - tłumaczy pisarz Charles Soule.

Star Wars: The High Republic - zwiastun

Star Wars: The High Republic - książki i komiksy

- A Test of Courage - Justin Ireland - książka dla dzieci

- The High Republic - Cavan Scott - komiks Marvela

- Into the Dark - Claudia Gray - powieść dla dorosłych

- The High Republic Adventures - Daniel Jose Older - komiks wydawnictwa IDW

Te pięć powiązanych ze sobą fabularnie historii to pierwsza faza Star Wars: The High Republic. Być może właśnie w kolejnej fazie, którą twórcy zapowiadają, dostaniemy film lub serial. Fakt, że nie został on ogłoszony wraz Projektem Luminous nie oznacza, że nie trwają nad nim prace w tajemnicy. W końcu ustalono datę premiery na grudzień 2022 roku.