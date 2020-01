Gwiezdne Wojny - plotki o nowym filmie są prawdziwe? Komiks potwierdza nazwę epoki!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wiemy, że Gwiezdne Wojny powrócą na ekrany kin w grudniu 2022 roku. Plotka pochodzi z jednego z najlepszych źródeł o Star Wars, czyli portalu makingstarwars.net i dotyczyła osadzenia akcji 400 przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi w epoce zwanej High Republic (ta nazwa pojawia się po raz pierwszy w historii Gwiezdnych Wojen).

Nowy zeszyt z komiksu Star Wars: The Rise of Kylo Ren opowiadający o tym, jak Kylo Ren zniszczył świątynię Jedi i zabił innych uczniów Skywalkera, czyli o początkach jego zdrady i przejścia na Ciemną Stronę Mocy. Jednak są też sceny retrospekcji z czasów, gdy Ben był uczniem Luke'a, a Palpatine głosem Snoke'a w jego głowie go przeciągał. Kadr z zeszytu zdradza, że razem z mistrzem Jedi oraz Lorem San Tekką (w filmie grał go Max Von Sydow) wyruszyli na misję na granicę Zewnętrznych Rubieży, prawie w Nieznane Regiony galaktyki, ponieważ odnalazł tam coś związanego z artefaktami Jedi. W tym momencie Lor San Tekka mówi, że to miejsce może pochodzić z epoki High Republic.

Gwiezdne Wojny - o czym nowy film?

Widzimy więc, że Lucasfilm już zaczyna budować fabularne informacje o czasie akcji nadchodzącej serii filmów. Przypomnijmy, że według plotki fabuła skupia się na grupie Jedi, którzy wyruszają na misje w Nieznane Regiony, gdzie przeżywają wiele przygód oraz wplątują się w konflikty z wieloma przeciwnikami, w tym czymś, co zostało nazwane bogami Sithów. Akurat słowa Lora potwierdzają pośrednio również ten aspekt, bo mówi o tym, że High Republic to czas aktywności Jedi w galaktyce.

Makingstarwars.net to portal, którego doniesienia o Star Wars bardzo często się potwierdzają. Lucasfilm zapowiedział, że wyjawi oficjalne informacje na temat nowego filmu w styczniu 2020 roku.

Star Wars: The Rise of Kylo Ren - kadry z komiksu

Zobaczcie dwa kadry z najnowszego numeru. Ciekawy jest fakt, że według opisu Luke i Ben spotkają podczas tej misji spotkają Rycerzy Ren. Co ciekawe, w tym czasie oni mają innego przywódcę i spekuluje się, że Ben go zabije. Drugi kadr pokazuje, że Ben wrócił do zniszczonej przez siebie świątyni, w której przywódca Rycerzy Ren zostawił hełm, dzięki któremu Solo może się z nimi skontaktować.

Kolejne kadry przedstawiają nam lidera Rycerzy Ren, który nazywa się po prostu Ren. Zobaczcie, jak się prezentuje: