Gwiezdne Wojny - Daisy Ridley zapowiada film z Rey. Ta historia pójdzie w "innym kierunku"

Daisy Ridley powróci do roli Rey w nadchodzącym filmie Sharmeen Obaid-Chinoy. Wiadomo już, że reżyserka planuje rozwinięcie Nowego Zakonu Jedi, ale postać Skywalker nie będzie w centrum uwagi. Natomiast bohaterka zajmie się szkoleniem czarnoskórych bohaterów. Aktorka zdradziła swoje przemyślenia o tym projekcie.

Gwiezdne Wojny - Daisy Ridley o filmie z Rey

Aktorka udzieliła wywiadu dla AlloCiné, w którym wspomniała o nadchodzącym filmie. Nie ukrywała swojej ekscytacji.

- Trochę nad tym myślałam, i odkąd się dowiedziałam, o czym będzie ta historia, wiedziałam, że naprawdę chcę to zrobić. Myślę, że to wspaniała eksploracja świata Gwiezdnych Wojen. To fajny sposób na pociągnięcie historii w nieco innym kierunku.

Już w listopadzie Ridley wypowiadała się na temat filmu. Jej zdaniem, historia jest naprawdę obiecująca i będzie równie ekscytująca dla fanów uniwersum.

Gwiezdne Wojny: film z Rey Skywalker - co wiadomo?

Akcja będzie się toczyć 15 lat po wydarzeniach z filmu Star Wars: The Rise of Skywalker. Opowiadając o tej produkcji, reżyserka stwierdziła, że "przyszedł czas na kobietę, która ukształtuje historię w odległej galaktyce".

Film nie ma jeszcze daty premiery.

Rey po raz ostatni pojawiła się w trylogii sequeli Gwiezdnych Wojen. Wszystkie filmy są dostępne na Disney+.