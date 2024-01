Gwiezdne Wojny - reżyserka o filmie z Rey. To będzie coś wyjątkowego!

fot. Lucasfilm

Sharmeen Obaid-Chinoy pracuje nad nowym filmem, w którym Daisy Ridley powróci do roli Rey. Wiadomo już, że reżyserka planuje rozwinięcie Nowego Zakonu Jedi, ale postać Skywalker nie będzie w centrum uwagi. Natomiast bohaterka zajmie się szkoleniem czarnoskórych bohaterów. Akcja będzie się toczyć 15 lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Niedawno Obaid-Chinoy znów odniosła się do tego projektu.

Gwiezdne Wojny - nowe informacje o filmie z Rey

Reżyserka nie kryła ekscytacji w wywiadzie dla CNN.

- Jestem bardzo podekscytowana tym projektem, ponieważ czuję, że to, co za chwilę stworzymy, będzie czymś wyjątkowym. Jesteśmy już w 2024 roku, więc przyszedł czas na to, aby pojawiła się kobieta, która ukształtuje historię w odległej galaktyce.

Jeszcze w listopadzie sama Ridley została zapytana o nadchodzący projekt. Była równie podekscytowana, co Obaid-Chinoy, i potwierdziła, że zna już jego fabułę. Zdaniem aktorki, historia jest naprawdę obiecująca, stąd nie może doczekać się scenariusza.

Film z Rey Skywalker nie ma jeszcze daty premiery.

