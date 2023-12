Gwiezdne Wojny - dlaczego Zack Snyder chciał zrobić film dla dorosłych?

fot. youtube.com/naekranie.pl

Reklama

Zack Snyder podczas promocji Rebel Moon wielokrotnie opowiada o tym, jak Gwiezdne Wojny były inspiracją dla jego nowego widowiska. To właśnie jego pomysł na Star Wars, który został odrzucony przez Lucassfilm, ostatecznie został przerobiony na to, co już zadebiutowało na Netflixie.

Gwiezdne Wojny dla dorosłych

W rozmowie z The Atlantic Zack Snyder wyjaśnił, dlaczego chciał zrobić film z wysoką kategorią wiekową dla dorosłych.

- Widownia Gwiezdnych Wojen już dorosła. To teraz dorośli ludzie. Byłoby fajnie zrobić filmy dla nich. Kiedy Disney przejął markę, były rozmowy o tym. Mówili "może zrobimy twój film w przyszłości".

Ostatecznie podziękowali mu i do rozmów nigdy nie powrócono. Zack Snyder przebudował cały koncept i rozwinął go, aby prezentował autorskie uniwersum jedynie inspirowane Gwiezdnymi Wojnami.

Uniwersum Star Wars nadal się rozwija, ale nie ma w planach tworzenia rzeczy z wysoką kategorią wiekową i nigdy nawet nie sugerowano, że coś takiego jest brane pod uwagę. Marvel Studios po wielu latach zmierza w tym kierunku i zaczyna takowe produkować. Czy z czasem Gwiezdne Wojny również to zrobią? Jest to wątpliwe z uwagi na konwencję kosmicznej baśni, jaką to uniwersum w filmach i serialach zawsze prezentowało. Jednakże historie opowiadane w komiksach czy książkach od zawsze prezentowały treści dla dorosłych odbiorców.