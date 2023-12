Gwiezdne Wojny - czy Kylo Ren powróci? Adam Driver zna odpowiedź

fot. materiały prasowe

Adam Driver, który aktualnie zajmuje się promowaniem filmu Ferrari w reżyserii Michaela Manna, w Gwiezdnej Sadze wcielał się w postać Kylo Rena, czyli w rzeczywistości Bena Solo, syna Hana i Lei oraz wnuka Anakina Skywalkera, którego złym wcieleniem, Darthem Vaderem, był zafascynowany i chciał iść w jego ślady. Chociaż zdawałoby się, że postać szykowana jest na głównego złego trylogii produkowanej przez Disneya, co faktycznie zostało przez aktora potwierdzone, tak w ostatniej części, Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie jego bohater otrzymał szansę na odkupienie i ostatecznie zmarł po Jasnej Stronie Mocy, podobnie jak jego dziadek.

Gwiezdne Wojny - czy powrót Kylo Rena jest możliwy?

Wielu fanów było zawiedzionych tą decyzją - była nagła, nie miała sensu lub po prostu marnowała potencjał aktorski Drivera. Z postacią Kylo można było zrobić jeszcze wiele rzeczy i niektórzy fani zacierali ręce na potencjalny powrót tego bohatera w najnowszym filmie o Rey Skywalker, który został już przez Disneya zapowiedziany. Czeka ich jednak zawód.

Adam Driver postanowił udzielić odpowiedzi na pytanie o to, czy jego bohater powróci kiedykolwiek do świata Gwiezdnych Wojen:

Lucasfilm robi już pewne rzeczy, ale beze mnie. Ja już tego nie robię.

Wygląda na to, że przygoda aktora z serią zakończy się na jego trzech występach aktorskich w tzw. Trylogii Sequeli. Kto jednak wie, co przyniesie przyszłość? Może pójdzie w ślady swojego ekranowego dziadka i zainspirowany nim również wróci po latach do marki.