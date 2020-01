Gwiezdne Wojny - Rey mogła zagrać aktorka z Gry o tron Jest komentarz

Gwiezdne Wojny mogły wyglądać inaczej w Trylogii Sequeli. Okazuje się, że finalistką do roli była Jessica Henwick, którą widzowie znają z seriali Gra o tron i Iron Fist, a jej kariera nabiera tempa dzięki rolom w superprodukcjach The Matrix 4 i Godzilla vs Kong.

Jessica Henwick zdradziła w rozmowie z The Hollywood Reporter, że brała udział w rygorystycznym sześciomiesięcznym castingu do roli Rey i była jedną z finalistek obok Daisy Ridley (ona ostatecznie dostała rolę) i innych, które nie zostały ujawnione.

Ostatecznie Henwick pojawiła się w Przebudzeniu Mocy w roli pilotki Ruchu Oporu imieniem Jess Pava. J.J. Abrams był tak pod wrażeniem aktorki, że napisał tę postać specjalnie dla niej.

Jessica Henwick – Iron Fist

- To było bardzo długie doświadczenie. Do tego trudne, ponieważ pracuję w tej branży na tyle długo, by wiedzieć, że idzie się na przesłuchanie, a potem się o nim nie myśli i nie tworzy więzi emocjonalnej. Jednakże po sześciu miesiącach nie da się tego tak zrobić i po prostu desperacko chcesz dostać rolę. Jestem wielką fanką J.J'a, więc na koniec tego procesu byłam w rozsypce - tłumaczy Henwick.

