Gwiezdne Wojny – scenariusz do New Jedi Order jeszcze niegotowy. Kiedy rozpoczną się prace na planie?

fot. Lucasfilm

W ostatnich miesiącach w sieci pojawiły się pogłoski dotyczące fabuły New Jedi Order, czyli nowego kinowego filmu z Gwiezdnych Wojen, w którym Daisy Ridley powróci do roli Rey. Historia ma rozgrywać się 15 lat po zakończeniu Skywalker. Odrodzenie, w której główna bohatera otworzy Zakon Jedi, szkoląc młode osoby w używaniu Mocy. Jak ujawniła Ridley w rozmowie dla Collider, scenariusz do filmu wciąż powstaje, więc możliwe, że wszystkie internetowe doniesienia dotyczące fabuły filmu nie są prawdziwe i pozostaną wyłącznie w sferze plotek.

New Jedi Order – scenariusz wciąż niegotowy

Aktorka przyznała, że scenariusz nie jest jeszcze gotowy, dlatego go nie czytała:

Wiem, że trwają prace nad scenariuszem i wkrótce go przeczytam, co jest bardzo ekscytujące.

Ridley dodała, że nie jest pewna, czy tytuł filmu będzie brzmiał New Jedi Order:

Nie wiem! To znaczy, Myślę, że tak. Po ogłoszeniu nie sądzę, żeby to się zmieniło.

Po ogłoszeniu filmu podczas ubiegłorocznego Star Wars Celebration podekscytowanie rozpoczęciem prac nad filmem udzielił się także reżyserce Sharmeen Obaid-Chinoyi, która już wcześniej w rozmowie z CNN powiedziała:

Jestem bardzo podekscytowana tym projektem, ponieważ uważam, że to, co za chwilę stworzymy, będzie czymś bardzo wyjątkowym.

New Jedi Order – kiedy początek zdjęć?

Daisy Ridley ujawniła także, że Lucasfilm planuje rozpocząć zdjęcia do filmu w tym roku, ale konkretny termin wciąż nie został ustalony:

Myślę, że mogłoby to nastąpić w tym roku, ale nie jestem tego pewna. Szczerze mówiąc, myślę, że strajk scenarzystów w oczywisty sposób opóźnił wiele rzeczy. Planowano więc, że zdjęcia rozpoczną się w tym roku. Miejmy nadzieję, że tak się stanie.

