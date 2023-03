Gwiezdne Wojny jak Peaky Blinders? Scenarzysta tego serialu zabiera się za film

fot. materiały prasowe

Jak donoszą Variety i Deadline, nominowany do Oscara Steven Knight przejmuje kinowe Gwiezdne Wojny i będzie tworzyć scenariusz dla reżyserki Sharmeen Obai-Chinoy. Zastępuje on na tym stanowisku duet Damon Lindelof i Justin Britt-Gibson, którzy według medialnych doniesień zrezygnowali jakiś czas temu. Nie wiadomo jednak, czy Knight ma pisać od zera, czy opierać się na tym, co oni do tej pory stworzyli.

Kim jest Steven Knight?

Steven Knight przede wszystkim jest znany jako twórca i scenarzysta Peaky Blinders, więc fani tego serialu mogą mniej więcej domyślać się, jakiego stylu po nim oczekiwać w filmowych Gwiezdnych Wojnach. Pisał też takie filmy jak Spencer, Dziewczyna w sieci pająka, Pionek, Podróż na sto stóp czy Wschodnie obietnice. Na małym ekranie tworzył takie seriale jak Tabu oraz See.

W kwietniu 2023 roku podczas Star Wars Celebration w Londynie mają zostać ogłoszone szczegóły nowego kinowego filmu ze świata Gwiezdnych Wojen.