Gwiezdne Wojny - sequele Lucasa mogły wyglądać inaczej. Zaskakujące informacje

Nowe informacje pochodzą z oficjalnej książki Star Wars Archives Episode 1-3 The Prequels, w której pojawiają się szczegóły pomysłów George'a Lucasa na części 7 - 9. Przez lata wiele z nich wyciekało do sieci i poznawaliśmy je z różnych źródeł, ale nowe informacje i tak zaskakują. W niej też są słowa samego George'a Lucasa na temat jego trylogii sequeli.

Przede wszystkim głównym czarnym charakterem sequeli miał być wskrzeszony Darth Maul i jego uczennica Darth Talon (pojawiała się w komiksach). Do tej pory wiedzieliśmy o Talon, a o obecności Maula nie było informacji. Co ciekawe, wygląda na to, że sam pomysł na powrót Maula udało się ostatecznie przenieść do Wojen Klonów. W tym przypadku było jednak inaczej, bo Lucas wymyślił, że po upadku Imperium, Maul tworzy przestępcze Imperium, którego staje się ojcem chrzestnym.

Filmy miały opowiadać o tym, jak Leia próbuje zbudować Nową Republikę. Mają dostęp do całego aparatu Republiki, ale muszą wpierw odzyskać kontrolę nad nim, bo przejęli je gangsterzy. To miała być główna historia.

Sama fabuła miała być osadzona kilka lat po Powrocie Jedi. Luke Skywalker miał pracować nad odbudowaniem Zakonu Jedi. Miał więc znaleźć dzieci, by wyszkolić nowe pokolenie. Na końcu trylogii miałoby mu to się udać, a na czele Nowej Republiki miałaby stanąć Leia, która zostałaby Najwyższym Kanclerzem. Według Lucasa to miałby być sygnał, że ostatecznie to ona była Wybrańcem z przepowiedni, bo przywróciła równowagę.

Warto zwrócić uwagę, że to tylko część informacji, nie obszerne szczegóły. Wiele wskazuje też na to, że jest to też jeden z wczesnych etapów pomysłów, które Lucas rozpisywał w okresie prequeli. Z innych oficjalnych źródeł wiemy między innymi, że Luke Skywalker w jego wersji miał być zgryźliwym starcem, który miał zginać, tak jak w Ostatnim Jedi, a główną bohaterką miała młoda Kira. Lucas, jak to zawsze było przy Star Wars rozważał wiele różnych pomysłów - kwestia Maula jest jednym z nich, a ostatecznie doprowadził do wykorzystania wątku gangsterskiego w kreskówce, zbierając za to kapitalne oceny. Ta część kreatywna pewnie nadal ewoluowałaby w trakcie prac na planie, więc ostatecznie mamy jedynie zlepek pomysłów, z których nie wiadomo, co by tak naprawdę wyszło.