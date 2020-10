Gwiezdne Wojny - kontrowersyjne pomysły z Ostatniego Jedi pochodzą od George'a Lucasa

materiały prasowe

Gwiezdne wojny: ostatni Jedi wywołał skrajne opinie wśród widzów i wielbicieli Star Wars. Jednym z kontrowersyjnych wątków było ukazanie i uśmiercenie Luke'a Skywalkera granego przez Marka Hamilla. Winą obarczano Riana Johnsona, który był reżyserem i scenarzystą projektu.

Do tej pory wiedzieliśmy, że wiele pomysłów George'a Lucasa z jego wizji na trylogię sequeli została wykorzystana przez Lucasfilm i Disneya. Okazuje się, że wszystko związane z tym, jaki Luke był w Ostatnim Jedi to właśnie pomysł Lucasa. Wiemy to za sprawą nowej książki Star Wars: Fascinating Facts autorstwa Pablo Hidalgo z Lucasfilm Story Group, czyli grupy nadzorującej spójność kanonu Gwiezdnych Wojen (fabularnie historie z książek, filmów, gier, komiksów i seriali mają być spójne).

George Lucas także planował uśmiercić Luke'a Skywalkera w części VIII, a jego zachowanie miało być takie, jak widzieliśmy w kinie. Inspiracją dla Lucasa była postać Kurtza z filmu Czas Apokalipsy.

Postać Rey także wywodzi się z pierwotnego pomysłu Lucasa, bo w jego wersji również młoda kobieta była główną bohaterką. Do tego miała być to 14-latka. Stwórca Star Wars rozważał jednak takie imiona jak: Taryn, Thea i Winkie. Gdy projektem zajął się J.J. Abrams, brał pod uwagę w kolejności: Sally, Kira, Echo i ostatecznie Rey.

Sama książka to kompedium różnych mało znanych faktów o kulisach Star Wars, więc niewykluczone, że poznamy z niej jeszcze jakieś ciekawostki.