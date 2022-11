Gwiezdne Wojny - Shawn Levy wyreżyseruje film, Kiedy go zrobi?

fot. Warner Bros

Jak donosi Deadline, Shawn Levy negocjuje szczegóły kontraktu na reżyserię filmu osadzonego w uniwersum Star Wars. Ma on skupić się na tym projekcie po tym, jak zakończy pracę nad Deadpoolem 3, którego premiera nastąpi w listopadzie 2024 roku, więc jest to na pewno dość odległe. Nie wiadomo, kto jest napisze jego projekt, ale według Deadline nie jest to raczej film ogłoszonych wcześniej scenarzystów.

Shawn Levy znany jest z serii Noc w muzeum. Był też producentem i reżyser Stranger Things oraz filmu Giganci ze stali. W ostatnim czasie zdobył uznanie reżyserią dwóch hitów: Free Guy oraz Projekt Adam.

Lucasfilm pracuje nad wieloma filmami jednocześnie, ale na ten moment nie wiadomo, który projekt jest najbliższy realizacji. Taika Waititi pisze scenariusz jednego, a Damon Lindelof tworzy tekst drugiego projektu, którego reżyserką ma być Sharmeen Obaid-Chinoy. Jest jeszcze Star Wars: Rogue Squadron Patty Jenkins. Był też projekt J.D. Dillarda, ale według The Wrap reżyser już nie pracuje z Lucasfilmem nad Gwiezdnymi Wojnami.