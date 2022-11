Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - recenzje w sieci. To jeden z najlepiej ocenianych filmów MCU!

fot. materiały prasowe

Wygasło embargo na recenzje filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. W momencie pisania newsa według Rotten Tomatoes mamy 84 recenzje. W tym mamy 79 pozytywnych, 5 negatywnych, co daje wynik 94% pozytywnych opinii. Średnia ocen to mocne 8/10. Dla porównania ostatnie hity MCU, czyli Thor: miłość i grom oraz Doktor Strange w multiwersum obłędu debiutowały z wynikami odpowiednio 64% i 74% pozytywnych opinii.

Czarna Pantera 2 - recenzje

Krytycy są zgodni, że choć 4. faza MCU pozostawiła mieszane odczucia, tak jej ostatni film Czarna Pantera 2 to powrót do jakości za jaką kochamy to uniwersum. Chwalą bogate i imponujące rozbudowanie świata (Talocanie w wojnie z Wakandą) oraz inteligentne i mądre podejście do historii zrywającej z formułą, do jakiej MCU przyzwyczaiło. Pod kątem emocjonalnym jest to najbardziej dojrzały i poruszający film w historii całego MCU. Tym właśnie Coogler i spółka wygrywają i są w stanie przytłoczyć obecne w widowisku wady. Dziennikarze nazywają to pięknym, emocjonalnym hołdem dla Chadwicka Bosemana, który został podjęty mądrze, delikatnie i z szacunkiem dla aktora i jego postaci. Wykorzystano to, by pokazać historię mającą ważne konsekwencja dla świata, w którym żyją bohaterowie i będącym dla widza czymś w rodzaju katharsis. W dużej mierze krytycy twierdzą, że w centrum tego filmu jest żałoba i jej różne formy, nie akcja, widowisko czy efekty specjalne.

To jest bijące serce Czarnej Pantery 2, które dzięki świetnym kreacjom wyróżnianych przez dziennikarzy aktorów, przemawia do widza. Padają pozytywne argumenty na temat świetnych ról takich osób jak Angela Bassett (Królowa Ramonda), Letitia Wright (Shuri) oraz Tenoch Huerta (Namor). Twierdzą, że emocjonalny pierwszy zwiastun znakomicie oddaje to, czym film zachwyca.

Pomimo tego, że wiele produkcji MCU była ostatnio krytykowana za złe efekty specjalne, tak tutaj film jest jednogłośnie chwalony za wizualny splendor, widowiskowość i dopracowanie. Wyróżniają też muzykę Ludwiga Goranssona, który tworzy coś na tak samo wysokim poziomie, jak w części pierwszej, co niewątpliwie staje się jednym z najlepszych elementów filmu.

Padają też argumenty o szokujących twistach w fabule oraz nieoczekiwanych występach postaci z MCU, których tożsamość nie wyciekła do sieci. Wielu podkreśla, że piękno wizualne i fabularne nadrabia słabości filmu, które są jeszcze bardziej niwelowane przez wyobraźnię i kreatywność twórców, którzy pozytywnie zaskakują pomysłami. A te pojawiają się też w widowiskowej części filmu, czyli w scenach akcji. Produkcja pomimo charakteru dramatu o żałobie, znajduje miejsce, by rozsądnie wprowadzić efektowną stronę komiksowej superprodukcji w dobrym stylu. Ryan Coogler ma tutaj wykazać się uchwyceniem równowagi pomiędzy tymi dwoma aspektami - dramatyczną, emocjonalną i widowiskową, superbohaterską. Dla niektórych to pokaz i dowód na to, że kino superbohaterskie może rozwijać się w fenomenalną i dojrzałą stronę, zachowując swoje zalety, które widzowie lubią.

W mniej pozytywnych recenzjach czytamy, że są tutaj problemy z tempem prowadzenia historii i ostatecznie film jest trochę za długi, bo pojawiają się momenty, które można nazwać dłużyznami. Gdy jednak historia łapie wiatr w żagle, nie ma spowolnienia i oddechu. Twierdzą, że choć pod kątem emocjonalnym historia jest tak dojrzała i poruszająca, jak nic w MCU, tak pod kątem fabularnym jest to wszystko za bardzo przepełnione różnymi wątkami i przez to też nie jest w stanie odpowiednio to wybrzmieć i usatysfakcjonować. Do tego narzekają, że jako finał 4. fazy MCU film za bardzo też zapowiada różne spin-offy MCU na czele z postacią Ironheart (aczkolwiek o samej postaci nie ma szczególnie wyróżnień, więc trudno powiedzieć jak została odebrana). Te 5 osób publikujących negatywne recenzje twierdzą, że nie porusza to ich emocji, tak jak powinno.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu przemówiła do krytyków przede wszystkim emocjami, dojrzałością, a dopiero na końcu efektowną widowiskową stronę. Dzięki temu na samym początku swojej drugi jest to jeden z najlepiej ocenianych filmów MCU.