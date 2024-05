Gwiezdne Wojny werbują Sigourney Weaver. To może być potęga Imperium

fot. materiały prasowe

Sigourney Weaver prowadzi rozmowy na temat szczegółów kontraktu do filmu The Mandalorian & Grogu. Będą to pierwsze Gwiezdne Wojny od 2019 roku, które zawitają na kinowy ekran. Oficjalnie szczegóły fabuły nie są znane, ani też nie ujawniono, kogo dokładnie zagra aktorka.

Gwiezdne Wojny werbują Sigourney Weaver

Historia rozgrywa się po wydarzeniach z 3. sezonu serialu The Mandalorian, a według opisu dołączonego do zabawek Hasbro ulubieńcy widzów Din oraz Grogu będą mierzyć się z resztkami Imperium. Fani jednak mają teorie.

Każdy fan znający książki określane mianem Legendy od razu wyobraził sobie jedną postać: Ysanna Isard, która jeszcze nie została wprowadzona do nowego kanonu Star Wars. W starym kanonie była to jedną z najpotężniejszych kobiet w szeregach Imperium i zarazem najbardziej bezlitosnych, która pełniła funkcję dyrektorki imperialnego wywiadu pod koniec panowania Palpatine'a. Po jego śmierci zasadniczo przez jakiś czas władała tym, co zostało z Imperium.

W starych książkach rozgrywało się to właśnie kilka lat po wydarzeniach z Bitwy o Endor, czyli mniej więcej wówczas, gdy osadzona jest historia Mandaloriana, więc twórcy bez problemu mogliby ją wprowadzić. Na ten moment jest to jednak tylko fanowska spekulacja.

Ysanna Isard / fot. https://starwars.fandom.com/

The Mandalorian & Grogu - co wiemy?

Jon Favreau, twórca i scenarzysta serialu, stanie za kamerą i będzie produkować z Kathleen Kennedy i Dave'em Filonim. Prace na planie mają ruszyć jeszcze w 2024 roku. Premiera odbędzie się 22 maja 2026 roku.

W ostatnim czasie Sigourney Weaver grała w jednym z największych hitów ostatnich lat, czyli w filmie Avatar: Istota wody.