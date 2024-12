Czy Galadriela z Pierścieni Władzy odkupiła swoje winy? Aktorka o opieraniu się Sauronowi

fot. Prime Video

Chociaż w serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy pojawia się wiele wątków i postaci, to jednym z najważniejszych z nich jest ten, który opowiada o rywalizacji Saurona i Galadrieli. Ich wspólne przygody sięgają 1. sezonu, kiedy to Sauron jeszcze pod postacią Halbranda manipulował elfką. Ich starcie w finale 2. sezonu było niemal opłakane w skutkach dla postaci granej przez Morfydd Clark. Ważnym wątkiem dla 2. sezonu był też wpływ Saurona, który ten miał na elfkę. Aktorka opowiedziała o jej sposobie na odkupienie win.

Kiedy Galadriela mówi, że "przejście jest zamknięte", to wie, że może tam zginąć, ale nie podda się tak łatwo. Odejdzie z hukiem. W tamtym momencie znalazła swoje odkupienie. Fajnie było zobaczyć, jak nisko on ją może sprowadzić, by ta potem i tak się podniosła i zachowała swoje poczucie dobra i prawości.

