2. sezon Szoguna jednak powstanie?! Nieoficjalne decyzje za kulisami!

Jak donosi prestiżowy Deadline, opierając się na swoich sprawdzonych źródłach, gwiazda i producent Szoguna, Hiroyuki Sanada podpisał kontrakt na to, by powrócić jako Yoshii Toranaga. Według ich wiedzy przekonanie Sanady do kontynuacji było kluczowe w kształtowaniu dalszych planów na - jeszcze potencjalny - drugi sezon.

Szogun - będzie 2. sezon?

W raporcie portalu czytamy, że wszelkie szczegóły i inne umowy są obecnie negocjowane i finalizowane. Telewizja FX, która odpowiada za produkcję, dąży do realizacji kontynuacji z uwagi na rekordowy sukces komercyjny i artystyczny pierwszej serii. Źródła dziennikarza twierdzą, że jeszcze nie wszystkie elementy układanki są na swoim miejscu, więc chwilę poczekamy do oficjalnej decyzji.

Ich ostateczna decyzja ma mieć związek z tym, w jaki sposób zgłoszą Szoguna do nominacji do nagród Emmy. Jeśli oficjalnie 2. sezon Szoguna dostanie zielone światło, wówczas będzie zgłaszany jako serial dramatyczny. Wszyscy do tej pory oczekiwali, że będzie walczyć w kategorii serial limitowany. A z uwagi na strajki z 2023 roku ta kategoria jest przepełniona tytułami, gdy dramatów jest obecnie niewiele. Decyzja o podpisaniu kontraktu z Sanadą zbiega się właśnie z ostatecznym terminem zgłaszania tytułów do Emmy.

Pierwsza seria była oparta na książce pod tym samym tytułem. Nie wiadomo więc, czy twórcy będą inspirować się innymi książkami autora, czy może faktami historycznymi, bo Toranaga był inspirowany prawdziwą postacią imieniem Tokugawa Ieyasu.

Na ten moment oficjalne decyzje nie zapadły i kolejne szczegóły nie są znane. Nikt nie komentuje, nie potwierdza, ani nie dementuje tych informacji.