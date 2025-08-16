Gwiezdne Wojny - Simon Kinberg o swoje trylogii. Inspiracją Andor?

Fot. Disney

Przed Simonem Kinbergiem trudne zadanie. Gdy oficjalnie ogłoszono jego trylogię, padły słowa, że to początek nowej sagi i następnej ery Gwiezdnych wojen. Na ten moment szczegóły nie są znane, ale wiadomo, że historia będzie rozgrywać się po części IX, czyli Skywalker. Odrodzenie. Jest też kluczowa różnica w porównaniu do trylogii sequeli: wszystkie trzy filmy z góry zostaną zaplanowane i napisane przez jednego człowieka. W nowym wywiadzie Kinberg powiedział co nieco o tym projekcie.

Kinowe Gwiezdne wojny jak Andor?

- Jest wielu szalenie utalentowanych ludzi, którzy chcą wykonać kawał dobrej roboty. Jestem bardzo zainspirowany i zachwycony tym, co Tony Gilroy zrobił z Andorem. Według mnie to tak dobra historia science fiction, jaką można opowiadać w każdej franczyzie.

Nie zabrakło oczywiście wzmianek o tym, że jego Gwiezdne wojny to coś więcej niż spełnienie marzenia.

- To nawet nie jest spełnienie marzenia, bo to nie jest coś, o czym mogłem marzyć. Nawet usłyszeć, że powstanie więcej filmów, jest niewiarygodne. Bycie na planie któregoś z nich jest snem. Mój entuzjazm rośnie z każdą chwilą pracy nad tym i wokół tego.

Na razie nie wiadomo, kiedy zostaną opublikowane jakiekolwiek szczegóły projektu Kinberga.