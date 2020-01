Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - Disney sabotował film? Absurdalny "wyciek" w sieci

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wokół filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie pojawiła się dość niebezpieczna i totalnie absurdalna sytuacja. Pewne konto na reddit.com opublikowało niezweryfikowane informacje o problemach za kulisami filmu, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak totalny stek bzdur, głupot i naciągania pod określoną tezę. Nie będę przytaczać wszystkich szczegółów, ale niech za przykład posłuży ten oto fakt: według tego "wycieku" Disney sabotował Skywalker. Odrodzenie, ponieważ chcieli zniszczyć reputację J.J. Abramsa i obniżyć wartość akcji jego studia Bad Robot z uwagi na umowę podpisaną z Warner Bros. Wszystko po to, aby J.J. Abrams nie zrobił dla nich Supermana, odbudowując ich uniwersum komiksowe, więc aby nie stworzył konkurencji dla filmów Marvela. Zatem mamy uwierzyć, że Disney sabotuje markę, która przez dekady będzie im przynosić miliardy dolarów (sumując zyski z gadżetów, zabawek etc.), by zaszkodzić konkurencji i nie zważając na samobójcze skłonności tej decyzji, które długoterminowo obniżą ich zyski. Rozumiecie, jak absurdalnie to brzmi?

Amerykańscy dziennikarze ze zweryfikowanymi i sprawdzonymi informatorami, siedzący w branży od lat mówią otwarcie: to stek nieprawdziwych informacji i totalnych bzdur. Mówię tutaj o takich osobach jak Peter Sciretta ze Slashfilm czy Jason Ward, naczelny MakingStarWars.net, którego plotki o fabule sprawdzały się zanim nastąpił jej wyciek z wiarygodnego źródła. Do tego w rozmowie z Wardem na jego Twitterze, padły argumenty, że autor tegoż "wycieku" jest znanym od lat trollem, krytykując wszystko związane z Gwiezdnymi Wojnami. Przypadkowo ma on źródło związane z produkcją studia, którego od lat nienawidzi... Brzmi wiarygodnie, prawda?

https://twitter.com/PeterSciretta/status/1212672991399534593

https://twitter.com/PeterSciretta/status/1212804874649231362

https://twitter.com/PeterSciretta/status/1212675206549884933

https://twitter.com/DrewMcWeeny/status/1212798462397300736

https://twitter.com/VaultWeaver/status/1212848200509321216

I love the fact that when I clicked on that stupid reddit link that spawned all of this, I actually recognized the name of the user who posted it because he's such a prolific troll.

— Visitor (@VaultWeaver) January 2, 2020