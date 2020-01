Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - jedna ze scen z filmu powodem nowego, internetowego wyzwania

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie są filmem, który wzbudza wiele kontrowersji wśród fanów. Jednak przy tym przyczynia się do wielu ciekawych akcji. Jedną z nich jest #BenSoloChallenge nawiązujący do jednej ze scen w filmie. Dla przypomnienia w finale produkcji Kylo Ren przechodzi na Jasną stronę Mocy i rusza do świątyni Sithów, aby pomóc Rey w walce z Palpatinem. Rey wykorzystuje to, że obydwoje są połączeni Mocą i posyła miecz świetlny Luke'a Benowi i ten staje do potyczki z Rycerzami Ren. W scenie miecz znika zza pleców Rey i pojawia się za plecami Bena. Fani na całym świecie wrzucają do sieci wideo, na których odtwarzają tę sekwencję. Kilka z nich możecie obejrzeć poniżej.

Ponadto wcielający się w trylogii w Kylo Rena Adam Driver zamieścił w sieci wideo, w którym dziękuje fanom, którzy wpłacili datki na jego fundację Arts in the Armed Forces. To pozwoliło zebrać 57 tysięcy dolarów.